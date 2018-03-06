Показаны первые изображения спортивного универсала LADA Vesta SW Sport

Отечественные машиностроители продолжают работу над семейством Vesta, чтобы развивать линейку сразу в нескольких направлениях. Спортивный седан «АвтоВАЗ» уже показал, и теперь масс-медиа заговорили о универсале LADA Vesta SW Sport.

Универсал LADA Vesta SW улучшает свои показатели на рынке, а седан линейки вовсе стал бестселлером в России. Спортивной версии «сарая» в планах компании «АвтоВАЗ» пока нет, что не смутило дизайнеров сайта «Колеса.ру», и они решили показать свое видение такой машины.

Дизайнеры хорошо проработали свой виртуальный универсал LADA Vesta SW Sport, наделили его агрессивным обвесом и красными акцентами элементов кузова. Такие решения сделали автомобиль эффектнее и выразительнее. Эксперты считают, что в таком виде в машине очень кстати были бы красные акценты и в салоне, чтобы подчеркнуть спортивность модификации. По мнению специалистов, если бы такой универсал появился на рынке, то с форсированным мотором 1.8 отдачей 144 л.с., как у седана Vesta Sport.

О появлении универсала LADA Vesta SW Sport официально ничего не говорится. Может быть он появится позже, но компании «АвтоВАЗ» сейчас не до него, ведь ей нужно готовить свои новинки для Московского мотор-шоу, которое пройдет в конце августа. Непременно производитель покажет на выставке обновленное семейство Granta. Более того, общественность уже знает, как будут выглядеть седан и хэтчбек линейки, так как их показали в интернете, но публика еще не видела лифтбек, универсал и его кросс-версию. Вся «пятерка» должна дебютировать на автосалоне в столице.