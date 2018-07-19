Новый хэтчбек LADA Granta впервые запечатлен шпонами без камуфляжа

В глобальной сети опубликованы первые кадры, на которых новый хэтчбек LADA Granta показан без маскировки. Машина выглядит современнее за счет нового «Х-дизайна» компании «АвтоВАЗ».

Шпионские кадры новинки показала группа «LADA Granta FL клуб» в соцсети «ВКонтакте». Обновленный хэтчбек попался папарацци в Подмосковье, на территории Мытищинского района. Будущая новинка компании «АвтоВАЗ» была запечатлена без камуфляжа.

Эксперты полагают, что обновленный хэтчбек LADA Granta сфотографировали в люксовом исполнении, на что указываю оригинальные литые колесные диски. Машина выглядит привлекательнее предшественника благодаря фирменному «Х-дизайну» компании «АвтоВАЗ», который уже зарекомендовал себя на моделях X-Ray и Vesta. Сзади хэтчбек выглядит более привычно. Вероятно, что он будет представлен вживую в рамках Московского мотор-шоу в конце лета.

Напомним, на днях состоялась онлайн-презентация внешности обновленного седана LADA Granta. Он, как и хэтчбек получил переднюю часть в стиле X-Ray и Vesta. Машина также будет показана в Москве в конце августа на международном мотор-шоу.

Обновленная LADA Granta сменит линейку Kalina, которая в скором времени прекратит существование. В семейство «Гранты» войдут седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. По предварительным данным, все эти машины дебютируют на Московском автосалоне. Новое же поколение LADA Granta должно появиться в 2021 году.