Mercedes-Benz попрощался с шумом в электрокаре EQ

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz опубликовал на официальном YouTube-канале видеоролик с кроссовером, работающим исключительно на электротяге. Отметим, что презентация концептуального Mercedes-Benz EQ впервые состоялась ещё в 2016 году на Парижском автосалоне.

Руководство немецкого бренда своим забавным видео длительностью в 39 секунды хотело показать, что высокопроизводительный автомобиль не обязательно должен быть шумным. Звуковое сопровождение на ролике было создано искусственно.

Отметим, что некоторых поклонников марки Mercedes-Benz огорчило отсутствие звуков, которые стали привычными с распространением бензиновых и дизельных моторов. Не исключено, что электрокар Mercedes-Benz EQ всё-таки будет издавать какие-то звуки, к примеру, характерный свист. При этом пешеходы больше не смогут узнавать о приближении автомобиля по реву мотора.

Напомним, что Аннет Винклер покинет пост руководителя марки Smart, которая, как и Mercedes-Benz, принадлежит концерну Daimler. Имя преемника будет раскрыто в конце сентября текущего года.