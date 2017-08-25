Осенью Daimler сменит главу бренда Smart

Представители автоконценрна Daimler сообщили, что Анетт Винклер, которая занимала должность руководителя марки Smart восемь лет, покинет свой пост в этом году. 30 сентября 2018 года будет назначен новый преемник, о котором пока ничего не известно.

Дитер Цетше, глава Daimler, отметил большой вклад Анетт Винклер в развитие немецкого бренда Mercedes-Benz и особенно Smart. Отметим, что Анетт работала на автоконцерн 23 года, среди которых восемь лет занимала должность главы бренда Smart.

Информации о новом руководителе на данный момент нет, поскольку автоконцерн намерен предоставить её позднее. В сентябре следующего года Винклер переведут в наблюдательный совет Mercedes-Benz South Africa.

Компания Daimler уточнила, что причиной смены руководства бренда Smart стала новая стратегия развития. Напомним, что к 2020 году марка намерена представлять только электрокары. Автоконцерн уже вложил 500 млн евро в завод бренда во Франции, на котором стартует производство электрического Mercedes-Benz EQA.