Последний экземпляр Dodge Challenger SRT Demon пустят с молотка

С конвейера сошёл финальный экземпляр Challenger SRT Demon с 850-сильным двигателем. Маслкар продадут на аукционе вместе с последним Dodge Viper.

Предприятие FCA выпустило последний Dodge Challenger SRT Demon, оснащённый 6,2-литровым компрессорным агрегатом V8, который способен развивать 850 лошадиных сил и 1 044 Нм. Суперкар стал быстрейшей серийной машиной в мире за счёт того, что разгоняется до 96 км/ч всего за 2,3 секунды. В общей сложности было выпущено 3 300 таких автомобилей.

Ещё одним лотом станет последний экземпляр Dodge Viper, который пока не удалось продать, хотя его выпустили ещё в минувшем году. Под капотом модели разместился 8,4-литровый «атмосферник» V10 мощностью 654 л. с. при 814 Нм, который сочетается с 6-диапазонной МКПП. На разгон до 96 км/ч автомобилю нужно 3,0 секунды.

Начальная ставка авто, к сожалению, пока неизвестна. Отметим, что за первый Dodge Challenger SRT Hellcat на аукционе удалось выручить 1 650 000 долларов в 2014 году. Представители американского бренда отметили, что все вырученные средства с машин получит благотворительный фонд United Way. Стоит напомнить, Dodge собирается возродить суперкар Viper к 2020 году, причём на смену прежнему V10 придёт 8-цилиндровый двигатель.