К 2020 году Dodge возродит суперкар Viper

Компания Dodge намерена возродить суперкар Viper к 2020 году. Новое поколение модели построят на новой платформе из алюминия и композитных материалов, а также оснастят атмосферником V8.

Новое поколение возрожденного суперкара Dodge Viper сохранит кузов купе и универсал. Специалисты намерены избавиться от старого двигателя V10 объемом 8,4 литра, установив взамен атмосферник V8, который в базе генерирует до 550 «лошадей». Ожидается, что позднее модель получит второе поколение V8 Hellcat с отдачей в 700 «лошадей». Производитель сохранит «механику» возрожденного Dodge Viper.

Напомним, что в августе прошлого года суперкар Dodge Viper сняли с производства, а последний раз авто получало обновление в 2012 году. В 2014 году авто сменило бренд с SRT на Dodge. Модель предлагали с атмосферником V10 с отдачей в 654 «лошади» при моменте силы в 814 Нм. В качестве трансмиссии предлагали «механику» на шесть скоростей. Суперкар всего за три секунды разгонялся до 96 км/ч.