«Золотой» ГАЗ-21 «Волга» 1967 года продают в Набережных Челнах

Один из автомобильных дилеров в Набережных Челнах выставил на продажу необычную машину «золотого» цвета – ГАЗ-21. «Волга» 1967 года была выставлена на продажу после полной реставрации.

Автодилер в Набережных Челнах обратил внимание на то, что «Волга» была вначале полностью отреставрирована. В ходе работ автомобиль также окрасили в золотистый цвет. ГАЗ-21 1967 модельного года имеет пробег всего 61 тыс. километров.

«Золотой» ГАЗ-21 предлагают за 630 тысяч рублей. Продавец отмечает, что «Волга» не битая, а во время реставрации были проведены лишь косметические работы. Ранее данный автомобиль считался признаком достатка, поскольку такое авто могли позволить немногие.

Стоит отметить, что автомобиль является легендарным, поэтому независимые дизайнеры разработали внешний вид «Волги» будущего. В то же время специалисты подошли к вопросу практически и уверены, что теперь авто должно обзавестись удлиненной базой.