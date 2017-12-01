Россияне представили дизайн «Волги» будущего

Российские дизайнеры Александр Шторм и Сергей Ходырев разработали новый вид «Волги» будущего. Специалисты представили эскизы особой модификации «ГАЗ-24-10» с удлиненной базой.

Производство знаменитой «Волги» было запущено в середине 1960-х годов, изначально модель получила название «ГАЗ-24», а позднее её переименовали в «ГАЗ-24-10». На первом этапе клиенту предлагали выбор между версиями 3110 и 31105.

«Волга» пользовалась большим спросом в России, а также свидетельствовала о большом достатке, поэтому у многих ассоциировалась с понятием «престиж». Почти 20 лет назад производство «Волги» на Горьковском автомобильном заводе остановили. Позднее в продажу поступила Volga Siber, которая получила ряд элементов от Chrysler Sebring.

Российские дизайнеры Александр Шторм и Сергей Ходырев решили представить как бы выглядела «Волга» будущего и разработали особый уникальный дизайн. Специалисты уверены, что «ГАЗ-24» должен быть построен на удлиненной базе.