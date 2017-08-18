Тюнеры из Brabus доработали новое купе Mercedes-Benz CLS

Известное тюнинг-ателье Brabus разработало опциональный пакет для новой генерации Mercedes-Benz CLS. Модель получила косметические изменения в дизайне кузова и салона.

Владельцы автомобиля Mercedes-Benz CLS свежего поколения теперь могут заказать у специалистов из Brabus разные колёсные диски размерностью от 20 до 21 дюйма. Всего тюнеры предлагают не менее пяти эксклюзивных наборов дисков.

Кроме того, доработанный Mercedes-Benz CLS by Brabus отличается наличием фирменной символики. В частности, на крышке багажника автомобиля разместился логотип D40. Также доработке подвергся интерьер машины. В салоне появились пользовательские замки на дверях, напольные коврики, дверные пороги с подсветкой и накладки на педали из алюминия.

К сожалению, в Brabus ничего не рассказали о технических изменениях четырёхдверного купе Mercedes-Benz CLS. Возможно, в настоящее время мастера занимаются доработкой силовых агрегатов модели. Напомним, ранее фирма Brabus превратила внедорожник Mercedes-Benz G-Class в автомобиль для приключений, который назвали Brabus Adventure 4X4.