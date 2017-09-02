Тюнеры сделали из Mercedes-Benz G-Class машину для приключений

Конструкторы известной тюнинговой компании Brabus поработали над немецким внедорожником Mercedes-Benz G-Class, сделав из него автомобиль для приключений, получивший название Mercedes-Benz G-Class Brabus Adventure 4X4. Новый пакет дополнения предложен пока только для прежней генерации машины.

Отмечается, что Mercedes-Benz G-Class Brabus Adventure 4X4 разработан с использованием платформы Mercedes-Benz G550 4X4 предыдущего поколения. Благодаря карбоновым вставкам массивный автомобиль получил еще более впечатляющую внешность. В пакет доработок вошли двойные шноркели из карбона, воздухозаборник на капоте, футляр для запасного колеса и полный комплект отделки кузова.

На крыше внедорожника разместили дополнительные светодиодные блоки для того, чтобы сделать ночные поездки более приятными. Также на крышу установили массивную решетку, позволяющую взять с собой как можно больше оборудования, а передняя лебедка окажет помощь на тяжелом бездорожье.

В моторном отсеке Mercedes-Benz G-Class Brabus Adventure 4X4 разместился 8-цилиндровый битурбированный двигатель объемом 4,0 литра с мощностью 542 «лошадки». Он функционирует вместе с 7-диапазонной АКПП и полным приводом. Салон получил кожаную отделку с перфорированными мотивами и контрастным орнаментом. На педалях расположились фирменные накладки, на пол положили брендированные коврики, а на подголовниках разместились вышитые лого. За «приключенческий» внедорожник в Германии придется отдать 540 000 евро или 40 000 000 рублей.