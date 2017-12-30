"АвтоВАЗ" начал оснащать модели LADA новым "роботом"

На автомобили отечественной марки устанавливается обновленная роботизированная трансмиссия АМТ, на что обращает внимание портал LADA Online.

Трансмиссия АМТ 2.0 на 30% быстрее переключается с 1 на 2 передачу, а также с 2 на 3. Это стало возможным благодаря оптимизированному алгоритму включения сервоприводов.

Обновленная РКПП также получила режимы Crawl Mode, а также зимний режим. Первый позволяет автомобилю на холостом ходу плавно двигаться вперед без нажатия на педаль газа. Второй режим позволяет машине начинать движение со второй передачи на скользких поверхностях.

Модель LADA Vesta комплектуется обновленной РКПП с февраля. Трансмиссия доступна для машины при использовании 1,8-литрового мотора.

Ранее сообщалось, что машины LADA Vesta и X-Ray с доработками появились в Беларуси. Они продаются в дилерском центр «Минск Лада».