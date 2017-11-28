LADA Vesta и X-Ray получили обновления двигателя и РКПП АМТ

В Беларуси появились модели LADA Vesta и X-Ray с техническими доработками силовой установки. Новинки уже можно заказать в дилерском центре «Минск Лада».

1,8-литровый агрегат, используемый на моделях LADA, получил новое ПО, а также обновленную топливную рампу с отдельными элементами. Такие доработки сделали автомобили динамичнее в плане разгона на малых оборотах мотора. При этом агрегат меньше вибрирует и экономит топливо.

LADA Vesta с 1,8-литровым мотором теперь комплектуется РКПП АМТ 2.0. В ней переключение 1-1 на 2-ю и с 2-й на 3-ю передачи происходит на 30% быстрее. Трансмиссия получила режим «ползучести», позволяющий плавно ехать вперед без нажатия на педаль газа. Также машина дополнена «зимним» режимом, который позволяет транспортному средству стартовать со второй передаче, что актуально в условиях скользкой дороги.