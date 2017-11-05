На тестах в Нюрбургринге сняли на видео обновленный Mercedes-Benz GLA

Папарацци удалось снять на видео кроссовер Mercedes-Benz GLA второго поколения во время серьёзных тестов на трассе в Нюрбургринге. Около месяца назад в сеть уже попадали шпионские снимки автомобиля, сделанный на испытаниях.

На ролике видно, как новый Mercedes-Benz GLA благодаря не слишком высокому клиренсу прекрасно справляется со сложными поворотами и сохраняет при их прохождении устойчивость. В плане дизайна новинка получила много общих черт с A-Class, при этом у кроссовера более выпуклые фонари, а колёсные арки шире.

В основу обеих моделей легла платформа MFA2, которая уже применялась на GLB. Скорее всего, Mercedes-Benz GLB предложат в пяти- и семиместной модификациях. Кроссовер Mercedes-Benz GLA ориентирован на людей, которые ценят компактность A-Class, но хотели бы более высокий дорожный просвет, чтобы чувствовать себя комфортнее при езде по легкому бездорожью.

Немецкая компания также выпустит Mercedes-Benz GLB, который займёт место между GLA и GLC в модельном ряду и порадует покупателей более широкой линейкой SUV. Напомним, Mercedes-Benz S-Class возглавил ТОП-5 самых продаваемых в России «люксовых» автомобилей с пробегом по итогам первого квартала текущего года.