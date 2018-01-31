ТОП-5 самых популярных люксовых авто на вторичном рынке в первом квартале 2018 года

Автоэксперты исследовали сегмент «люксовых» машин на вторичном рынке России в первом квартале 2018 года. В результате был составлен ТОП-5 самых продаваемых премиальных моделей с пробегом за первые три месяца текущего года.

Возглавил рейтинг люксовых машин с пробегом Mercedes-Benz S-Class, несмотря на отрицательную динамику в 10% до 3 490 единиц, в то время как в первом квартале 2017 года показатель составлял 3 976 машин. Второе место на вторичном рынке люксовых авто занял Toyota Crown, продажи которого также сократились на 16% до 1 707 машин.

Несмотря на падение спроса на 15,5% до 1 668 машин на третьем месте оказался BMW 7-Series. Следом оказался премиальный седан Audi A8 с падением продаж на 18,5% до 821 единицы. Замыкает ТОП-5 самых продаваемых моделей класса «люкс» с пробегом в первом квартале 2018 года Audi A5, благодаря приросту в 3% до 728 шт.

Стоит отметить, что спрос на модели класса «люкс» на вторичном рынке России за первые три месяца текущего года упал на 10% до 13 468 единиц.