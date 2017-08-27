Новый хэтчбек LADA Kalina/Granta показали на рендерах

Недавно автомобильные папарацци показали в интернете фотографии обновленного хэтчбека LADA Kalina/Granta. При этом машина была тщательно закамуфлирована, однако это не помешало дизайнерам портала «Колеса.ру» показать свое видение рестайлинга отечественной новинки.

Рестайлинговый хэтчбек LADA Kalina будет построен на прежней платформе. При этом название Kalina подвергнется ликвидации, а модели семейства будут выпускаться под маркировкой Granta. Хэтчбек появился в 2006 году, а в 2013 году претерпел существенное обновление, в рамках которого спереди изменился практически до неузнаваемости. Ожидается, что то же самое произойдет и при теперешнем рестайлинге.

По мнению дизайнеров сайта «Колеса.ру», обновленный хэтчбек LADA Kalina/Granta получит элементы экстерьера, которые сделают его похожим на модель Vesta. Кроме того, у машины изменится капот, а передние крылья, скорее всего, не подвергнутся рестайлингу. Рестайлинговый хэтчбек получит новые боковые зеркала с поворотными сигнальными огнями. Сзади машина, вероятно, не претерпит революционных изменений. Возможно, автомобиль получит несколько пересмотренный бампер. Шильдик LADA будет сделан таким же, как у новых моделей отечественного бренда.

Презентация новинки состоится на Московском мотор-шоу в августе текущего года. Сколько будет стоить новый хэтчбек LADA Kalina, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» пересмотрел прайс на свои модели. Машины LADA подорожали в стране на 10-25 тысяч рублей.