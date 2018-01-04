«АвтоВАЗ» снова повысил цены на машины LADA

Компания «АвтоВАЗ» пересмотрела прайс на машины марки LADA, на что обращает внимание «АВТОСТАТ». Аналитики сообщили, что производитель повысил стоимость своей продукции.

С 1 мая подорожание коснулось всех семейств и комплектаций автомобилей марки LADA. Модели Granta, Kalina, Priora и 4х4 теперь стоят на 10 000 рублей больше. То же самое коснулось пассажирского и грузового Largus, а Largus Cross вырос в цене на 15 000 рублей.

Стоимость моделей LADA Vesta, Vesta CNG, Vesta SW и X-Ray выросла на 15 000 рублей. Универсал SW Cross стал дороже на 25 000 рублей.

Отныне за самую дешевую машину семейства LADA Granta придется выложить 409 900 рублей. Базовая Kalina продается за 460 600 рублей. За Priora придется заплатить от 424 900 рублей. В семействе Vesta самый дешевый автомобиль обойдется клиенту в 584 900 рублей. X-Ray отныне продается минимум за 629 900 рублей. Стоимость Largus составляет от 524 900 рублей. Внедорожник 4х4 теперь стоит не менее 499 900 рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 1 мая повысит стоимость своей продукции. Производитель объяснил это повышение курса рубля. Обещалось подорожание в 1-2%, однако дилеры уверены, что это не ухудшит продажи LADA, так как прайс на автомобили марки вырос несущественно.

Первое подорожание машин отечественного бренда имело место в нынешнем году в январе. Тогда продукция компании «АвтоВАЗ» выросла в цене на 2-3%.