Во второй половине апреля изменение цен произошло у 13 брендов

13 автомобильных марок сменили свои прайсы в России. На это обращает внимание агентство «АВТОСТАТ», специалисты которого изучили рынок легкового транспорта в РФ в период с 16 по 30 апреля.

Многие бренды повысили прайсы в России. Марка Renault сделала вседорожник Koleos дороже на 3,6-4,6%. Кроссоверы Kaptur и Duster подорожали соответственно на 3,1-4,4% и 3,4-4,6%. Стоимость модели Logan выросла на 3,3-4,9%. Sandero и Sandero Stepway подорожали на 3,4-4,9% и 3,7-4,5% соответственно. Больше всех у Renault в РФ подорожал минивэн Dokker (4,8-6,1%).

Кроссовер Citroen C3 Aircross вырос в цене в России на 2,8-3,8%. Модели Grand C4 Picasso и C4 Picasso подорожали на 2,2-2,9% и 2,4 2,8% соответственно. Berlingo Multispace теперь стоит на 3,2-3,5% больше. Peugeot повысил прайс на модели 2008, 3008 и 5008 на 3,1-3,3%, 2,4-2,9% и 2,2-2,6% соответственно. Partner Tepee VP выросла в цене на 3,2-3,5%.

Стоимость Porsche Cayman в России выросла на 2,4-4%. Модель Boxster подорожала на 2,4-3,9%. Китайский кроссовер Haval H9 в версии Elite теперь продается в РФ на 2,1% дороже.

Специалисты отмечают, что стоимость транспорта растет в Росси на фоне повышения утилизационного сбора и роста курса рубля. Это касается не только иномарок, но и отечественного транспорта. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» повышает стоимость моделей LADA с 1 мая на 10-25 тысяч рублей.