Автомобиль воронежского "мастера" парковки заклеили строительной пеной‍

Накануне в сети появились фотографии автомобиля Daewoo Nexia, двери которого были залиты монтажной пеной. Таким жестоким способом воронежцы решили наказать водителя за неправильную парковку.

Отмечается, что пеной заклеили все четыре двери, а также багажник. Вероятно, автор такого "наказания" пытался заблокировать и капот, но сделал это не до конца.

Пользователи сети по-разному отреагировали на такой поступок. Некоторые подшучивали, говоря, что это теперь "автомобиль-амфибия". Другие же отмечали, что такое наказание за неправильную парковку является слишком жестоким и что ситуацию можно было разрешить без порчи машины.

Горожане предположили, что теперь владельцу Daewoo Nexia придется снимать монтажную пену вместе с краской. Так или иначе, воронежец запомнит свое нарушение надолго.