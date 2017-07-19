Названа стоимость нового роскошного внедорожника Lexus LX 570

Японский премиальный бренд Lexus раскрыл цены на двухрядный внедорожник LX 570 для авторынка США. В базовом исполнении флагманскую модель оценили в 85 380 долларов, что эквивалентно примерно 4 880 000 рублей.

С полным комплектом опций автомобиль обойдётся уже в 86 572 доллара (около 4 905 000 рублей) без учёта доплаты за доставку. Новый 5-местный Lexus LX 570, дебютировавший в минувшем году на автосалоне в Лос-Анджелесе, будет доступен с шестью вариантами цвета кузова: черный оникс, серебро, серая жемчужина, белая жемчужина, кашемир и бежевый металлик. Помимо этого, покупателям предложат выбор между двумя вариантами оформления салона.

Под капотом внедорожника установили 5,7-литровый мотор V8, способный развивать 383 лошадиные силы при 546 Нм крутящего момента. В тандеме с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Новый Lexus LX 570 оснастили светодиодными фарами, навигатором, круиз-контролем и многим другим. Одной из самых любопытных опций автомобиля стала система слежения за столкновениями, способная зафиксировать минимальное прикосновение к другой машине.

Напомним, что в этом месяце российские дилеры марки начали продавать новое поколение седана Lexus LS. Автомобиль предлагается в двух комплектациях по цене от 5 539 000 рублей.