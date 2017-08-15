Представлен флагман Peugeot 508 в версии First Edition

У флагманского лифтбека Peugeot 508 нового поколения появилась особая версия, получившая название First Edition. Ее можно заказать уже сейчас, но только европейцам. Клиенты получат свои машины не раньше октября нынешнего года.

Появление особого Peugeot 508 First Edition накануне было озвучено пресс-центром французского бренда. В основу машины легла ее GT-версия, являющаяся самой дорогой для модели. Для новинки предусмотрены красный или темно-синий цвета кузова с черной пластиковой окантовкой радиаторной решетки. Автомобиль оснащен затемненными колесными дисками размерностью 19 дюймов.

Интерьер Peugeot 508 First Edition получил отделку алькантарой, деревом и кожей, а также алюминиевые накладки на педали. Пороги машины украшены шильдиками, указывающими на спецверсию. Также лифтбек обзавелся полностью цифровой панелью приборов, 10-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, 3D-навигатором, беспроводным зарядным устройством для гаджетов и стереосистемой Focal.

Для Peugeot 508 First Edition предусмотрены бензиновый 1,6-литровый и дизельный 2.0-литровый агрегаты. Оба имеют турбонаддув, и выдают тягу в 225 и 180 л.с. соответственно. Моторы взаимодействуют с 8-АКПП. За бензиновый Peugeot 508 First Edition придется выложить 48 750 евро (3 431 000 рублей). Дизельный лифтбек продается за 49 950 евро (3 505 000 рублей).