«Возрожденный» Ford Mustang Bullitt представлен в Женеве

На мотор-шоу в Женеве представлена модель Ford Mustang в специальной версии, получившей название Bullit. Автомобиль предназначен для европейского рынка. На конвейер новинка станет в июне текущего года. На рынок машина отправится во втором полугодии. Ценник на авто пока не озвучивается.

Особый Ford Mustang посвящен пятидесятилетию киноленты Bullit со Стивом МакКуином в главной роли. Герой этой картины запомнился публике не только своей харизмой, но и тем, что ездил он на маслкаре Ford Mustang 1968. Данное транспортное средство является одним из самых узнаваемых автомобилей в истории.

В моторном отсеке «возрожденного» Ford Mustang Bullitt находится бензиновая установка V8 объемом 5.0 литров тягой 457 л.с. На американском рынке данная модель продается с агрегатом мощностью 475 л.с. Для двигателя предусмотрена 6-МКПП. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 270 километров в час.

Для кузова маслкара Ford Mustang Bullitt предусмотрены цвета Dark Highland Green и Shadow Black. Автомобиль обзавелся хромированной радиаторной решеткой, специальной ливреей в стиле классического «Мустанга», а также 19-дюймовыми колесными дисками.

Кроме того, Ford Mustang Bullitt оснащен сенсорной приборной панелью в салоне, спортивными креслами Recaro и стереосистемой Bang Olufsen. Автомобиль также получил тормоза Brembo, а рычаг переключения передач в новинке стоит такой же, как в оригинальной машине из фильма.