В сети рассекретили интерьер нового Chery Tiggo 8

В сети появились фотографии интерьера полноразмерного внедорожника Chery Tiggo 8. Его премьера ожидается в апреле 2018 году на Пекинском автосалоне.

При рассмотрении обнародованных фото становится понятно, что салон новинки исполнен в духе Chery Tiggo 7, но модель снабдили иным рулем, цифровой приборной панелью, пересмотренной передней панелью, переделанными дефлекторами вентиляционной системы и расширенной центральной консолью. Следует напомнить, что внешность нового Chery Tiggo 8 рассекретили месяц назад. Её выполнили в стиле прототипа Exeed TX. Машину оснастили большой радиаторной решеткой, передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и светодиодными секциями ходовых осветителей, и задними фонарями, которые объединили в моноблок.

Под капотом китайского внедорожника разместился 1,5-литровый турбомотор с отдачей 147 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-скоростной МКПП и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и переднеприводным механизмом.