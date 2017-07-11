Выручка Toyota в России достигла 159,7 млрд рублей

Выручка компании Toyota в России составила 159,7 миллиарда рублей. Такой цифры японский машиностроительный гигант добился в РФ по итогам первых одиннадцати месяцев минувшего года.

Самым продаваемым автомобилем компании Toyota в России за отчетный период стал Toyota RAV4. Жители страны приобрели 29 642 таких кроссовера на сумму в 48,1 миллиарда рублей. Второе место в России занимает бизнес-седан Toyota Camry, обретший за январь-ноябрь 2017 года в РФ 23 682 покупателя, принеся производителю выручку в 36,6 миллиарда рублей. На третьем месте оказался внедорожник Toyota Land Cruiser, разошедшийся по России тиражом в 11 077 экземпляров на сумму в 33 миллиарда рублей.

Четвертое место занял внедорожник Toyota Land Cruiser 200. За отчетный период модель обрела в России 7 955 покупателей, принеся производителю выручку в 32,5 миллиарда рублей. Замыкает пятерку Toyota Corolla с результатом в 4 285 реализованных экземпляров и кассой в 4,9 миллиарда рублей.

Всего за отчетный период жители России приобрели 78 212 автомобилей марки Toyota. Спрос на машины японского производителя вырос в годовом сравнении на 3,8%.