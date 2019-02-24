«Впечатление хорошее, но странное»: О плюсах и минусах нового Chery Tiggo 7 рассказал эксперт

Водитель устроил тест-драйв обновленному «китайцу» и рассказал о своих впечатлениях.

По словам автолюбителя, он решил озаботиться приобретением новой машины. Примерный бюджет составлял миллион рублей, однако за эти деньги он мог выбрать себе лишь LADA Vesta или Hyundai Solaris, потому когда эксперт увидел в автосалоне новенький Ghery Tiggo 2019 года выпуска, то не сумел удержаться от того, чтобы испытать этот кроссовер и поделиться своими наблюдениями насчёт его плюсов и минусов.

Их положительных моментов комментатор с популярного автофорума в сети отметить решил экстерьер и интерьер Chery Tiggo 7. Внешний вид кроссовера, по мнению эксперта, является крайне весомым аргументов в пользу покупки данной модели, поскольку среди других бюджетных автомобилей никто не может похвастаться таким же впечатляющим дизайном.

Также водитель похвалил прекрасные настройки подвески Chery Tiggo и обилие дополнительных опций по более-менее адекватному ценнику. Странное ощущение оставили у автомобилиста камеры кругового обзора. Качество картинки – образца пятилетней давности.

Подход к настройке двигателя и вариатора водителя также смутил, поскольку по городу в кроссовере ездить приятно, но непонятно, что буде за городом и с полной загрузкой: «Впечатление хорошее, но странное».