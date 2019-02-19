Зря ушли: Новый Ford Focus стал «круче», подешевел и лишился «робота»

Новый «Фокус» 2019 года добрался до Украины, где его предлагают с современными и надёжными «автоматами». Подобный автомобиль мог бы пользоваться спросом и на российском рынке.

Журналисты издания InfoCar протестировали новый Ford Focus, который наконец-то могут купить украинцы. Как рассказал менеджер одного из автосалонов, первая партия машин поступила к дилерам ещё в ноябре, но она предназначалась для корпоративных клиентов. Теперь модель завезли в большем количестве, причём «Форд» ещё и подешевел до 16 400 евро.

Автомобиль предлагается с широкой моторной гаммой. В наличии есть модификации с 1,5-литровым 120-сильным «атмосферником» и 1,0-литровым турбированным агрегатом мощностью 125 «лошадок». Кроме того, покупатели могут заказать версии со 150-сильным бензиновым мотором объёмом 1,5 л, а также с 1,5- и 2,0-литровыми «турбодизелями», отдача которых варьируется от 95 до 150 л. с.

Ещё одна хорошая новость заключается в том, что Ford Focus лишился «робота», вместо него предлагаются 6-ступенчатая АКПП, которая сочетается с атмосферным двигателем, и 8-ступенчатый «автомат», работающий в паре со «старшими» агрегатами.

Судя по реакции автолюбителей в соцсетях, американцы зря ушли с российского рынка. «Печально, что в России «Форд» всё, от корейцев уже тошнит», «Фокус» на автомате супер», «Как по мне, дизайн топчик», «Сами слились, третий Focus был провалом из-за «робота» и места в салоне», «Форд» за ум взялся?» – пишут комментаторы.

Действительно третье поколение модели «задушили» корейские и французские конкуренты во многом из-за «робота», который россияне невзлюбили из-за его недолговечности. Также многим не нравился тесный салон старого «Фокуса», но в новом авто места стало ощутимо больше.