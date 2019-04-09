«Не лучший представитель класса»: Основные недостатки подержанного Ford Focus 3 назвал блогер

Обзорщик решил определить главные слабые стороны популярного на «вторичке» автомобиля.

Блогер с YouTube-канала «АвтоПроблемы» объяснил, что данный список был составлен исключительно на основании «живых» отзывов от владельцев Ford Focus, потому речь может идти об основных недостатках подержанного авто. В первую очередь, он отметил, что третье поколение «Фокуса» может составить реальную конкуренцию своим прошлым генерациям, однако часть практичности «американец» всё-таки потерял.

К недостаткам Ford Focus 3 можно отнести 2,0-литровый мотор на 150 лошадиных сил, поскольку он страдает от целого ряда неприятных мелочей. По словам эксперта, у данного двигателя часто изнашиваются опоры силового агрегата за 7 000 рублей, отказывают кислородные датчики за 3 000 рублей, а также топливного насоса в баке и электромагнитного клапана регулировки фаз ГРМ, замена которых обойдется в 15 и 3 тысячи рублей соответственно.

Ford Focus 3 с дизелем также страдает от некоторых проблем – он очень чувствителен к качеству топлива, из-за чего пренебрежительное отношение к выбору АЗС может обойтись владельцу в сумму от 30 000 рублей и выше, в зависимости от того, насколько критична будет ситуация с двигателем. «Третий Фокус – очевидно не лучший представитель класса», – неутешительный итог подвел эксперт.