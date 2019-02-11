«Убийца» Hyundai Creta: Озвучены предварительные цены на новый KIA Seltos

Сегодня, 08:44 \\ Авто/Мото

На 26 июня текущего года назначена официальная презентация корейского кроссовера KIA Seltos, который призван стать «убийцей» Hyundai Creta. Однако пока только названы предварительные цены новинки.

Для индийского рынка KIA Seltos может стоить от 1 000 000 до 1 100 000 рублей или 919 000 – 999 000 рублей. В России же ценник на «корейца» будет ниже цены прославленной «Креты».

К такому выводу пришли эксперты, проанализировав цены на модели KIA и Hyundai. В качестве примера эксперты взяли автомобили, построенные на одной платформе – KIA Sportage и Hyundai Creta. Первый обойдется от 1 389 900 рублей, а второй от 1 499 000 рублей. Следовательно, дельта составляет 7,3%.

Согласно новейшим данным, «Крета» стоит 957 000 рублей, тогда за KIA Seltos придется выложить 887 139 рублей, если вычесть из первоначальной суммы 7,3%. Это пока приблизительные данные, на формирование окончательной цены скажется уровень локализации машины.

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Автор - Михаил Соболев
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