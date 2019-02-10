«Такой честности ещё никто не видел»: Самые откровенные факты о новом Haval F7 раскрыл блогер

Автомобилист решил рассказать всю правду о китайском кроссовере, которую скрывали другие блогеры.

По мнению эксперта с YouTube-канала Dizzlike Channel, большинство отечественных обзорщиков попросту ошиблись, рассказывая о новом Haval F7, причём некорректная информация коснулась системы полного привода, разгона и даже реальной стоимости китайского автомобиля. Специалист убежден, что на презентацию данного кроссовера должны были позвать блогеров, которые хотя бы что-то смыслят в машинах, а не тех людей, которые там в итоге оказались.

«Как все говорят? Ой, похоже на Лексус, ой, полтора миллиона, ой, лучше KIA Sportage куплю. Сейчас я расскажу вам о нём всю правду, такой честности ещё никто не видел», – нагнетает атмосферу популярный обзорщик. В первую очередь, он рассказал о ценнике Haval F7. Как оказалось, стартовую комплектацию «китайца» можно купить всего лишь за 1,38 миллиона рублей, поскольку по кредитному договору предусмотрена скидка в 150 тысяч.

«У китайцев всё по-честному. Обещают скидки – вот вам скидки», – объясняет водитель. При этом стоимость максимальной комплектации Haval F7 с учётом всех скидок составит 1,5-1,6 миллиона рублей, что сопоставимо с Geely Atlas в «топе», потому здесь у покупателей будет достойный выбор. Ещё одной претензией к «экспертам» автор видео называет жалобу на то, что кроссовер якобы «не едет», и оказалось, что объективная причина для этого есть.

«У неё программно вшит в двигатель щадящий обкаточный режим, без которого она не поедет на все лошади, и не будет валить, пока вы её не обкатаете», – рассказывает экспрессивный обзорщик. «Что можно сказать об этой машине? Высокий клиренс, отличные свесы, наверняка будет очень хороша на бездорожье. Но увы, снимать её доверили бездарям», – возмущается специалист.