«Бизнес-седан или Gran Turismo?»: Впечатлениями от Skoda Superb SportLine поделился блогер

Автомобилист раскрыл основные сильные стороны чешского седана за 3,7 миллиона рублей.

В обзоре для канала Skoda Club Piter представлена Skoda Superb в комплектации 4х4 SporLine, предусматривающей 2,0-литровый турбомотор на 280 лошадиных сил. Блогер сразу заявил, что ему очень нравится внешность данного авто. Небольшой спортивный спойлер, черные легкосплавные диски, несколько шильдиков, напоминающих об особой серии чешского SUV – всё это придавало автомобилю максимально дорогой вид.

В салоне Skoda Superb водитель отметил наличие полного black-пакета, включающего в себя черный руль в качественной оплётке из перфорированной кожи, спортивные сиденья с цельными, литыми подголовниками, а также темну отделку приборной панели. Багажник в «Суперб», по словам обзорщика, просто нереальных размеров, компоновка такова, что погрузить туда можно даже достаточно крупногабаритные грузы: «Ну это же Skoda, у них по-другому не бывает».

Впечатления от динамических возможностей Skoda Superb также остались у блогера сугубо положительными. Автомобиль оборудован впечатляющим количеством разного рода вспомогательных опций, а также продвинутым пакетом систем безопасности, что позволяет водителю чувствовать себя максимально комфортно: «Ракета, просто ракета. Бизнес-седан или Gran Turismo? Нечто среднее, определнно».