Как выбрать «Шниву» с пробегом: Обзорщик рассказал о проблемных местах Chevrolet Niva

Подборщик авто осмотрел подержанную «Шниву» и на ее примере рассказал, какие типичные недостатки свойственны этой модели.

Обзор Chevrolet Niva с пробегом появился на канале «ДвН». Обзорщик рассказал, что данный экземпляр выпущен в 2013 году, у него был только один владелец, а пробег составляет 97 000 км. На кузове «Шнивы» за 6 лет появилось немалое количество мелких царапин и сколов, а также потертости на фарах. Также небольшая ржавчина появилась на стойках, под задними фонарями, в проеме багажной двери, под ручками, что подборщик назвал типичным для Chevrolet Niva, а у тормозных дисков оказалась небольшая выработка, поэтому обзорщик предположил, что их меняли.

Объясняя, как выбрать «Шеви Ниву» с пробегом, автор отметил необходимость использования толщиномера: с его помощью выяснилось, что у машины была покрашена задняя правая дверь. Далее подборщик заглянул под днище Chevrolet Niva: там заржавела защита картера двигателя, но другие элементы сохранились в приемлемом состоянии. «Рыжики» появились и на внутренней стороне дверей, над порогами. Под капотом подборщик заметил, что менялся бачок, а сам двигатель «сопливит», однако клапанная крышка почти сухая.

Салон «Шевроле Нивы», по словам обзорщика, выглядит хорошо: сиденья чистые, не затертые, коврики и потолок тоже. В бардачке он нашел документ о замене аккумулятора в 2018 году: «Приятный бонус», – отметил он. Автор в частности проверил работоспособность лампочек подсветки, ремней безопасности, стеклоподъемников, обогрева, кондиционера, зеркал. Оказалось, что у «Шнивы» не работает вентилятор.

В целом подборщик сообщил, что, несмотря на множество типичных мелких проблемных мест, Chevrolet Niva находится в неплохом состоянии для 6-летнего возраста, и ее можно брать.