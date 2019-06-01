«Шикарен до безобразия»: Отзывом о Hyundai Santa Fe 2014 года выпуска поделился автолюбитель

Сегодня, 08:48 \\ Авто/Мото

Корейский кроссовер с пробегом привел в восторг нового хозяина.

На одном из автомобильных форумов появился отзыв о подержанном Hyundai Santa Fe. Как сообщает владелец на «корейца» он пересел с Ford Focus второго поколения.

Интересно, что автомобилист обладает Hyundai Santa третьего поколения в комплектации Comfort, который выпущен в 2014 году. Под капотом корейского кроссовера разместился 2,2-литровый дизель с мощностью 197 лошадиных сил, приводимый в действие АКПП. При покупке «Санта» с пробегом владелец внимательно осмотрел автомобиль и заметил, что прежний хозяин заменил штатный мультимедийный комплекс на цветной дисплей с DVD и TV, внедрил камеру заднего обзора, установил телевизионную антенну, блокировку АКПП, систему сигнализации Starline и дефлекторы на капот и двери.

Внешний облик Hyundai Santa Fe автомобилист отметил, как гармоничный - именно это он и хотел. «Шикарен до безобразия», - подчеркивает автовладелец. Задние и передние фары не похожи на фирменное оформление оптики Hyundai, но при этом делают «Санта Фе» более мужественным.

Эргономика салона Hyundai Santa Fe III очень удобна и понятна – автомобиль обладает большим бардачком и большим количеством отделений для разных мелочей. Помимо того, автомобилиста привело в восторг удобное расположение 12-вольтовой розетки, AUX и USB. Задние сиденья имеют регулировки, что тоже очень понравилось автолюбителю.

Что касается управляемости, то корейский кроссовер неплохо держит дорогу и кренов на дороге не наблюдается. В загородном цикле Hyundai Santa Fe расходует 6,1 литр на 100 км, а в городе затраты топлива достигают от 11 до 13 литра.

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Автор - Михаил Соболев
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