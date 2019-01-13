«Исключительный автомобиль по своей цене»: О достоинствах Hyundai Santa Fe перед Mazda CX-5 рассказал блогер

Обзорщик сравнил два популярных кроссовера и пришёл к неожиданным выводам.

Популярный американский блогер Джон Койл решил рассмотреть поближе два компактных SUV, детально сравнив их по комфортабельности, вместимости и управляемости. Mazda CX-5 в обзоре представлена с 2,5-литровым, 187-сильным «атмосферником», однако автомобилист уточняет, что есть ещё отличный вариант с турбомотором на 250 «лошадок», который предлагается для моделей в максимальной комплектации и оснащается 6-ступенчатым «автоматов».

Что касается Hyundai Santa Fe, то у «корейца» установлен «атмосферник» на 185 лошадиных сил, который в более дорогой версии кроссовера заменяется на турбодвигатель с отдачей в 235 «лошадей». Достоинством корейского кроссовера над японским, эксперт называет возможность выбрать и 6-цилиндровый агрегат, выдающий целых 290 «лошадей», при том что ценник от этого существенно не поменяется: «Да и расход у Санта Фе куда скромнее, чем у Mazda CX-5».

По интерьеру вновь выигрывает Hyundai Santa Fe, однако обзорщик сразу уточнил, что явных проигравших здесь нет. Как и Mazda CX-5, Santa Fe отличается дорогими материалами отделки, качественным пластиком, широким списком оснащения и многим другим. «Корейца» выгодно отличает лишь более функциональный багажник, с розетками, дополнительной подсветкой, множеством удобных ниш для мелочей.

По управляемости оба автомобиля идут примерно на равных – и даже несмотря на то, что Hyundai Santa Fe в «базе» лишен сенсорного экрана головного устройства и навигации, это не делает его значительно хуже своего японского конкурента, и благодаря более низкому ценнику, эксперт пришел к выводу, что корейских кроссовер однозначно победил в данном сравнении: «Исключительный автомобиль по своей цене».