«Опять капиталим»: О проблемном двигателе KIA Sportage рассказал эксперт

Сегодня, 16:04 \\ Авто/Мото

Механику на ремонт в очередной раз приехал «кореец» с мотором G4KD, потому он решил рассказать о его слабых местах.

Пробег данного KIA Sportage составляет 146 000 километров, и эксперт с канала KPOWERtuning заявил, что владелец автомобиля купил его совсем недавно – проездил на нём полгода и приехал на капитальный ремонт силовой установки. Специалист объяснил, что ему на своём веку довелось ремонтировать очень много этих корейских кроссоверов, и в какой-то момент ему это так надоело, что механик решил временно переквалифицироваться в блогера, рассказав, что с этим мотором не так.

KIA Sportage представлена с полным приводом, и всё, что делал с ней новый хозяин – это замена сальников. Судя по всему, одной только «капиталкой» двигателя дело не обойдется: потребовал замены ремень ГРМ и «полетел» воздушный фильтр. Ещё одна проблема заключается в том, что болты, которыми закручивается головка блока цилиндров, при попытке затянуть их – начинают истошно скрежетать, чего не должно быть в данной ситуации.

«Опять капиталим», – недоволен блогер, уточняя, что двигателю этого KIA Sportage пришла «крышка» из-за того, что во время одного из прошлый ремонтов, в нём было просверлено небольшое отверстие, через которое «мастера» решили залить «вд-шку», дабы снять угловой редуктор.

«Метод конечно вообще интересный. Первый цилиндр вполне нормальный, а четвертый – совсем подрало», – подводит итог эксперт, заявляя, что после капитального ремонта KIA Sportage сможет проехать более 100 000 км при правильном уходе, однако лучше всего стараться до такого состояния её не доводить, и обслуживаться исключительно у профессионалов.

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Автор - Алекс Ройзман
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