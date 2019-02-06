5 причин её купить: Главные достоинства новой KIA Sportage GT-Line назвала обзорщица

Сегодня, 10:05 \\ Авто/Мото

Автоледи из Америки решила перечислить 5 интересных вещей, которые многие не знают о новом корейском кроссовере.

На своём канале CarAdvice обзорщица объяснила, что KIA Sportage GT-Line 2019 года выпуска смело можно покупать, если водителю необходим резвый кроссовер с нетипичной внешностью. Современный экстерьер автомобиля понравится не всем, но при этом автоледи убеждена, что найдется предостаточно водителей, которые оценят оригинальные формы машины.

В «топовой» комплектации KIA Sportage GT-Line, которую многие обходят стороной по причине высокой цены, создатели предлагают водителю целый ряд максимально полезных опций, о которых не знают другие автомобилисты, выбирающие кроссоверы подешевле. Речь идёт о разного рода активных ассистентах, которые помогают «корейцу» удерживаться в полосе и парковаться даже в самых неудобных, на первый взгляд, местах.

Активный круиз-контроль, как оказалось, на KIA Sportage GT-Line работает ничуть не хуже, чем на дорогих современных внедорожниках, и автолюбительница осталась в восторге от комфорта при езде за рулем данного авто, ведь ожидала она от него куда меньшего. При этом девушка утверждает, что покупать стоит именно «люксовую» комплектацию, поскольку она ни в чём не уступает автомобилям, которые стоят гораздо дороже.

Одной из причин купить KIA Sportage GT-Line девушка называет его неожиданную «премиальность», как для кроссовера по цене до 2,5 млн рублей. Светодиодная оптика, которая сзади объединена в один сегмент, кожаная обивка сидений, очень вместительный багажник – всё это делает «Спортэйдж» – прекрасным выбором для всех любителей качественных SUV: «Не пугайтесь, что он корейский. Ведет он себя, как настоящий европеец».

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Автор - Алекс Ройзман
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