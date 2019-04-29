«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Сегодня, 09:38 \\ Авто/Мото

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в соответствующем уходе.

Многие российские автолюбители хотели бы приобрести подержанный Volvo XC70, так как он приспособлен для российских дорог, но при этом автомобиль не застрахован от проблем. Ведущий канала «АВТО ПЛЮС» подробно рассказал о целесообразности покупки шведского вседорожного универсала со «вторички».

Интересно, что на рынке автомобилей с пробегом фактически невозможно встретить Volvo XC70 с ржавым кузовом, так как автомобиль обладает обвесом из неокрашенного твердого пластика. Однако из-за недостаточной герметичности влага может попасть во внутрь корпуса мотора стеклоочистителей, что приводит к выгоранию движка и управляющей электроники. Ремонт этого узла на шведском универсале повышенной проходимости обойдутся в 18 000 рублей. Также на Volvo XC70 случаются проблемы, связанные с электропроводкой – на первый взгляд изоляция провода цела, но сам провод изломан, что приводит к сбоям в работе электронных систем.

Помимо того, эксперты пожаловались на фары на шведском универсале, которые царапаются и тускнеют. После пробега в 100 000 км на Volvo XC70 может перегореть моторчик отопителя, замена которого обойдется от 10 000 до 15 000 рублей.

Под капотом шведского автомобиля разместился 215-сильный дизельный агрегат, к которому тоже есть претензии. Примечательно, что приводной ремень ГРМ на таком двигателя придется менять после 30 000 – 40 000 км, а также на Volvo XC70 часто подтекает масло из-под клапанной крышки. Кроме всего, блогер указал на еще одну проблему «шведа» - выход из строя дроссельной заслонки, замена которой обойдется от 25 000 рублей. «Дорого и ненадежно», - отмечает обзорщик.

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Автор - Михаил Соболев
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