Дорого, но обойтись нельзя: О правильной подготовке автомобилей Volvo к лету рассказал эксперт

Механик объяснил, на что именно обратить внимание при подготовке машины к наступлению жаркой погоды.

В первую очередь, считает обзорщик с канала Bilprime, следует начать проверку автомобилей Volvo с трёх пунктов. При этом, эксперт сразу уточнил, что всё это можно сделать самостоятельно, поскольку «шведы» в принципе славятся своей надежностью и не самым сложным обслуживанием. Для начала, следует проверить лобовое стекло. На больших пробегах и езде песку и грунту, оно начинает быстро затираться. Это очень свойственно, например, Volvo XC40.

Щётки стеклоочистителей лобового стекла эксперты также советуют заменить, если они оставляют после себя длинные полосы на поверхности, поскольку это может привести к трещинам и царапинам. Особое внимание обратить стоит и на работу ксеноновых ламп у Volvo. Появление красного оттенка – симптом того, что лампы либо выйдут из строя, либо – уже сломались, и стоит их заменить, что само по себе очень дорого: за комплект отдать придётся до 18 000 рублей.

Также самостоятельно можно проверить работу систем кондиционирования у Volvo. Проблем не должно возникнуть что у владельцев кроссоверов, что у водителей седанов. На примере Volvo XC70 эксперт объяснил, что без диагностики климат-контроль в летний период может попросту «накрыться».

Перед наступлением тепла, некоторые водители Volvo XC70 также советуют заменить ремни навесного оборудования и ГРМ, поменять помпу, все фильтры и масло. Иногда приходится озаботиться заменой сайлентблока с рычагом на задней подвеске, а помимо этого – не обойтись без тщательной проверки состояния тормозных колодок и дисков. Подводя итог, эксперт заявил, что обслуживание автомобилей Volvo – дорогое, но обойтись без него никак нельзя.