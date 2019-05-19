Дорого, но обойтись нельзя: О правильной подготовке автомобилей Volvo к лету рассказал эксперт

Сегодня, 11:24 \\ Авто/Мото

Механик объяснил, на что именно обратить внимание при подготовке машины к наступлению жаркой погоды.

В первую очередь, считает обзорщик с канала Bilprime, следует начать проверку автомобилей Volvo с трёх пунктов. При этом, эксперт сразу уточнил, что всё это можно сделать самостоятельно, поскольку «шведы» в принципе славятся своей надежностью и не самым сложным обслуживанием. Для начала, следует проверить лобовое стекло. На больших пробегах и езде песку и грунту, оно начинает быстро затираться. Это очень свойственно, например, Volvo XC40.

Щётки стеклоочистителей лобового стекла эксперты также советуют заменить, если они оставляют после себя длинные полосы на поверхности, поскольку это может привести к трещинам и царапинам. Особое внимание обратить стоит и на работу ксеноновых ламп у Volvo. Появление красного оттенка – симптом того, что лампы либо выйдут из строя, либо – уже сломались, и стоит их заменить, что само по себе очень дорого: за комплект отдать придётся до 18 000 рублей.

Также самостоятельно можно проверить работу систем кондиционирования у Volvo. Проблем не должно возникнуть что у владельцев кроссоверов, что у водителей седанов. На примере Volvo XC70 эксперт объяснил, что без диагностики климат-контроль в летний период может попросту «накрыться».

Перед наступлением тепла, некоторые водители Volvo XC70 также советуют заменить ремни навесного оборудования и ГРМ, поменять помпу, все фильтры и масло. Иногда приходится озаботиться заменой сайлентблока с рычагом на задней подвеске, а помимо этого – не обойтись без тщательной проверки состояния тормозных колодок и дисков. Подводя итог, эксперт заявил, что обслуживание автомобилей Volvo – дорогое, но обойтись без него никак нельзя.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в...

«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать...

Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто....

«24 секунды мучений»: Что реально бесит в KIA Sportage после Nissan Qashqai – эксперт

У автомобилиста претензий не так уж и много, но те, что есть, просто не дают ему покоя.

«Неужели замена для Креты?»: Анонс появления в России нового кроссовера от KIA обсудили в сети

Российские автолюбители оказались крайне обеспокоены новостью о скором выходе нового...

Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

«Коровка за полмиллиона»: Реально ли отыскать «неубитую» Toyota Corolla Е150 – сеть

Автомобилисты обсудили, каковы шансы найти приличного «японца» с пробегом за 500 000...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ