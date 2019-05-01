«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с 1,6-литровым мотором.

Сообществе «вестоводов» в соцсети «ВКонтакте» стало местом для обсуждения характерного дефекта LADA Vesta, из-за которого на холостых оборотах в машине начинает ощутимо наблюдаться «дерганье» двигателя, сопровождающееся лёгким «подтраиванием». При этом диагностика никаких проблем выявить не может, а официальные дилеры не знают, как можно «вылечить» проблемную машину.

Комментаторы в сети жалуются, что даже устанавливали на свои LADA Vesta новые свечи и фильтра, однако это всё равно никак не меняло неприятную картину: «Даже с диагностикой показывает, что всё нормально, а дёргаться не перестаёт». По словам одного из водителей, есть один метод решения, но он окажется достаточно дорогим для большинства «вестоводов»: «Поставил иридиевые свечи, перестала дёргаться. Но дорого».

Большинство автомобилистов сошлось во мнении, что помочь может только чип-тюнинг LADA Vesta. Как убеждает один из комментаторов, дёргаться она прекратит моментально благодаря изменениям в прошивке: «Нужно прошиваться!». Что примечательно, после чип-тюнинга «Веста», по словам водителей, ещё и едет лучше: «Реагирует мгновенно, нет провалов на низах, расход на 3 литра снизился».