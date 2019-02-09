Эксперты подготовили ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки

Автоэксперты подготовили новый рейтинг дешевых внедорожников с полным приводом, которые идеально подходят для поездок на охоту и рыбалку. Данные модели приспособлены для езды по бездорожью, обладают вместительностью и надежностью.

Открывает составленный ТОП-5 внедорожников для охоты и рыбалки японский Mitsubishi Pajero Sport, который может прослужить длительное время, а также оснащен рамной конструкцией, вместительным кузовом и системой полного привода. Также эксперты не обошли вниманием и Mitsubishi Pajero с полным приводом и трансмиссией, обеспечивающими плавное передвижение внедорожника по бездорожью или асфальту.

Продолжение... Везде ржавый: Эксперт рассказал о «подводных камнях» покупки Honda Accord с пробегом На вторичном рынке можно сравнительно недорого приобрести японский седан, однако блогер продемонстрировал, какой может быть эта машина после длительной эксплуатации. ТОП-3 закрывает Nissan Terrano, который отлично ездит по пересеченной местности, но плохо себя ведет на асфальте.

Первую пятерку закрыли УАЗ «Патриот» и LADA 4x4. Первый обладает 2,7-литровым двигателем, мощности которого вполне хватит для покорения бездорожья. Второй, благодаря своей массе и простоте конструкции спокойно преодолеет любой тип бездорожья.