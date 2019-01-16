Везде ржавый: Эксперт рассказал о «подводных камнях» покупки Honda Accord с пробегом

На вторичном рынке можно сравнительно недорого приобрести японский седан, однако блогер продемонстрировал, какой может быть эта машина после длительной эксплуатации.

Эксперт на YouTube-канале «AUTOPOISKSPB АВТОПОДБОР» рассказал о «подводных камнях» покупки Honda Accord с пробегом. В видео можно посмотреть на состояние машины 2005 года с пробегом в 132 000 км. Машина ранее не перепродавалась, и после первого владельца перешла к другому автомобилисту за 415 000 рублей. Судя по ролику, седан везде ржавый, но критичной коррозии еще нет.

Ржавчина выступает на стыке заднего бампера и кузова. Ее можно увидеть на тормозных дисках, но блогер утверждает, что тормоза еще вполне работоспособны. Коррозия повсеместно распространилась по ходовой части, однако, по словам обзорщика, Mazda 6 в таком возрасте, уже рассыпалась бы.

Судя по состоянию кузова, машина не попадала в ДТП, не перекрашивалась, однако состояние покраски можно считать средним, ведь она имеет множество мелких вмятин и счесов. Салон машины не «убит», но его износ весьма заметен. Лобовое стекло повреждено стеклоочистителями, но оригинальное.

Багажное отделение машины почему-то выглядит хуже всего остального, словно в нем пролили что-то «разъедающее». Под капотом Honda Accord все выглядит достаточно прилично. По поводу состояния мотора эксперт ничего не отметил.