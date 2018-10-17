СМИ: Запреты рэп-концертов связаны с происшествиями в Керчи и Архангельске

К массовой отмене культурных мероприятий могут быть причастны трагические события Керчи и Архангельска. Центр «Э» и ФСБ могли основательно взять под контроль творчество кумиров молодежи, ссылаясь именно на эти происшествия.

В этом году Россию охватила волна запретов концертов рэп-исполнителей и некоторых коллективов других жанров. «Попали под раздачу» такие знаменитые среди подростков артисты, как Хаски, «Френдзона», Элджей, IC3PEAK. Вероятной причиной подобных запретов могли стать события в Керчи и Архангельске. В керченском колледже 18-летний парень устроил расстрел и взрыв, результатом чего стала смерть 21 человека. В Архангельске подросток 17 лет устроил самоподрыв в здании ФСБ. Связь между поступками молодых людей и отменой концертов рэперов отметило издание Znak.com.

Высказано предположение о наличии неких «черных списков» музыкантов у Центра «Э» и ФСБ. После громогласных происшествий органы могли начать проверку социальных сетей подростков на пример наличия у них на страницах «опасных» для психики песен. После теракта в Архангельске в первую очередь проверялись участники пабликов, посвященных Архангельску. После стрельбы в Керчи органами проверялись молодые люди из сообществ, посвященных той или иной агрессивной тематике.

Также, сотрудники силовых структур обращали внимание на характер песен, которые несовершеннолетние граждане размещали на своих страницах. После анализа был составлен «черный список» артистов, проведение концертов которых теперь строго проверяется или вовсе отменяется. В случае несоблюдения этих рекомендаций концертную площадку могут оштрафовать.

В Кремле на тенденцию отмены концертов смотрят с опаской. По мнению властей, это может создать обратный эффект, усилив протестное настроение молодого поколения. В столице ситуацию оценивают, как на попытку местных чиновников продемонстрировать борьбу за нравственность.

17 октября в Керчи 18-летний парень посредством стрельбы и взрывного устройства в колледже унес жизни 21 человека. Сам он также погиб на месте.

Инцидент в Архангельске произошел 31 октября. Молодой человек использовал взрывчатку в помещении УФСБ. Он погиб, еще трое сотрудников получили травмы.