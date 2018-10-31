НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной конструкции. Об этом СМИ рассказали в информационном центре ведомства.

По данным Национального антитеррористического комитета, инцидент в Архангельске произошел около 8:52 по московскому времени. Подрывник пронес взрывное устройство в здание УФСБ, вынул его из сумки и тут же активировал его рядом с людьми. Один из сотрудников спецслужбы встал на пути взрывной волны и снизил её разрушительное действие. НАК не спешит объявлять произошедшее терактом до выяснения всех обстоятельств.

Представители комитета рассказали, что предполагаемый злоумышленник погиб на месте от смертельных ранений, полученных в результате самоподрыва. Кроме него, травмы получили ещё три сотрудника ФСБ. Их госпитализировали в больницу. Ранее стало известно, что один из пострадавших находится в реанимации.