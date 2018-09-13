Рэпера Хаски обвинили в трех административных нарушениях в Краснодаре

22 ноября состоится суд над Дмитрием Кузнецовым по составленным накануне протоколам. Об этом на странице в Facebook пишет адвокат исполнителя Алексей Аванесян.

Накануне рэпера Хаски задержали в Краснодаре. Против него составили три протокола об административных правонарушениях. По словам юриста, Дмитрия Кузнецова обвиняют в организации одновременного массового появления и передвижения людей в общественных местах, мелком хулиганстве при неподчинении правоохранителям а также в отказе от медицинского освидетельствования.

Алексей Аванесян отметил, что его клиент провел ночь перед судом в камере предварительного заключения. Ему угрожает максимум 15 суток административного ареста за каждое правонарушение.

Как рассказал менеджер музыканта Андрей Орехов, Хаски пытался выступить перед поклонниками на улице, забравшись на крышу автомобиля. Причиной импровизированного мероприятия стало отключение света в клубе Bounce, где был запланирован концерт. Предположительно, рэпер решил не томить порядка 400 слушателей в ожидании и зачитать несколько треков вне заведения.

А накануне полицейские пытались сорвать концерт Хаски в Ростове. Во время выступления команде рэпера отключили микрофоны.