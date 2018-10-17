Количество жертв керченского стрелка возросло до 20

Сегодня, 08:03 \\ Происшествия

Информацию о 20 жертвах трагедии в Керчи передал заместитель мэра города Дилявер Мельгазиев.

Количество убитых в керченской трагедии достигло 20 человек. Информация поступила от официального источника в городской администрации. По словам замглавы Керчи Дилявера Мильгазиева сообщил, в последнем катафалке, доставившем тела погибших в морг, было не 3, а 4 человека. На данный момент все жертвы идентифицированы. Среди убитых 15 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

Трагедия произошла в среду, в оном из политехнических колледжей Керчи. Один из учащихся, Владислав Росляков, пронес внутрь учебного корпуса самодельную бомбу, которую применил в здании. После этого студент начал расстреливать людей из ружья. Его тело было найдено в библиотеке колледжа, где Владислав покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что преступление квалифицировалось, как теракт. Однако, утром стало известно, что квалификацию изменили на умышленное убийство. В Крыму и Севастополе объявлен траур.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

 Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ