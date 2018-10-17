Количество жертв керченского стрелка возросло до 20

Информацию о 20 жертвах трагедии в Керчи передал заместитель мэра города Дилявер Мельгазиев.

Количество убитых в керченской трагедии достигло 20 человек. Информация поступила от официального источника в городской администрации. По словам замглавы Керчи Дилявера Мильгазиева сообщил, в последнем катафалке, доставившем тела погибших в морг, было не 3, а 4 человека. На данный момент все жертвы идентифицированы. Среди убитых 15 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

Трагедия произошла в среду, в оном из политехнических колледжей Керчи. Один из учащихся, Владислав Росляков, пронес внутрь учебного корпуса самодельную бомбу, которую применил в здании. После этого студент начал расстреливать людей из ружья. Его тело было найдено в библиотеке колледжа, где Владислав покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что преступление квалифицировалось, как теракт. Однако, утром стало известно, что квалификацию изменили на умышленное убийство. В Крыму и Севастополе объявлен траур.