В Вологде по решению прокуратуры отменен концерт группы "Френдзона"

4 декабря в Вологде должен был состояться концерт группы «Френдзона» в Oliver pub. Однако площадка сообщила, что мероприятие отменено по требованию прокуратуры.

Как сообщили тур-менеджеру коллектива, на клуб оказывают давление прокуратура и администрация Вологды. Там настаивали на том, что тексты песен группы нарушают определенные законы по защите детей. Никакие официальные документы менеджменту группы так и не были предъявлены.

Позже в СМИ появилась информация, что концерт отменили с подачи уполномоченной по правам ребенка Ольги Смирновой. Она обратилась в прокуратуру Вологды и Роскомнадзор с просьбой проанализировать творчество «Френдзоны». Ольга подчеркнула, что к ней поступили обращения от взволнованных родителей. Проверит песни группы, женщина пришла к выводу, что они опасны для 12-летних подростков, так как в текстах есть упоминание алкоголя, сигарет, суицида, однополых отношений и секса.

По факту поступивших жалоб проводится проверка.

В Красноярске и Кемерово концерты «Френдзоны» также отменили из-за документов от прокуратуры, в которых были рекомендации по отмене мероприятий. В ведомстве считают, что если дети ознакомятся с песнями «Френдзоны», это может помешать их нормальному психическому, интеллектуальному и нравственному развитию.

По требованию Ольги Смирновой также пройдет проверка и текстов песен рэпера Хаски, который ранее был арестован в Красноярске за хулиганство из-за отмененного концерта. Артист уже выпущен на свободу, но будущий его концерт также отменен.

Аморальность содержания песен ранее обнаружили и у известного рэпера Элджея. В министерстве здравоохранения его творчество назвали антиобщественным.