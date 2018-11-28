В Новосибирске концерт группы IC3PEAK отменили после разговора с ФСБ

Сотрудники спецслужбы надавили на владельцев клуба "Подземка". Так заявил менеджер коллектива Олег Митрофанов.

1 декабря в новосибирском заведении "Подземка" планировали организовать выступление электронной группы IC3PEAK. Однако за четыре дня до концерта представители клуба отменили мероприятие на своей площадке. Стоит отметить: раннее подобным образом сорвались выступления музыкантов в Перми и Казани. Исполнителей Анастасию Креслину и Николая Костылева прервали сотрудники полиции и МЧС.

Олег Митрофанов утверждает, что отмене концерта предшествовал долгий разговор владельцев с ФСБ по приказу из Москвы. Как ему рассказали бизнесмены, они пошли на уступки после угроз со стороны правоохранителей. Менеджер отмечает, что поводом для вмешательства мог стать клип на песню "Смерти больше нет". Якобы, он не понравился столичному руководству, а YouTube отказался блокировать ролик.

Представитель IC3PEAK заявил, что группа ищет способ выступить перед Новым годом на другой площадке в Новосибирске. Кроме того, пока никто не отменял грядущие концерты в Екатеринбурге, Тюмени и Красноярске. Возможно, в России развивается нездоровая тенденция, появление которой Лев Лещенко опасается после ареста рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).