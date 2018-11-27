В Якутии песни Элджея назвали антиобщественными и разрушающими нравственность

Оценку творчеству рэпера Элджея дали в министерстве по физической культуре и спорту Якутии. Песни рэпера характеризуют как антиобщественные, сообщает РИА Новости.

24-летний Алексей Узенюк, известный как Элджей, сейчас находится в концертном туре под названием Notorious Tour (Episode 2). 28 ноября якутские фанаты ждали встречи с кумиром, однако концерт отменили. Менеджмент Элджея сообщил, что отменить мероприятие пришлось из-за поступающих рэперу угроз.

В министерстве прокомментировали, что песни Элджея имеют антиобщественный характер, в них присутствует большое количество нецензурной лексики. Подобные треки называют свободной и неконтролируемой пропагандой нездорового поведения, которая нанесет непоправимый удар по нравственности и морали современной молодежи. «Будущее окажется в опасности», - сообщило министерство.

Замминистра спорта Якутии Семен Чердонов лично объявил об отмене концерта при встрече с общественностью, а также подчеркнул, что организаторы мероприятия несут полную ответственность за проданные билеты.

Ранее депутат Якутии Александр Силин активно выступал за отмену концерта Элджея. Депутата насторожили нацистские татуировки и экстравагантная внешность рэпера. Силин обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить характер татуировок артиста.

Администрация города ранее прибегла к еще одному шагу, чтобы отгородить местную молодежь от рэпера: по школам были разосланы рекомендации, в которых указывалось не допустить школьников к походу на концерт Элджея.