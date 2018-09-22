В сети рассекретили салон обновленной LADA Vesta

На просторах интернета появилось рендерное изображение салона обновленного седана LADA Vesta. Фотография салона мелькнуло в видео о новой LADA Granta, который опубликовал блогер Энергетик Сергей Николаев.

Автоблогер получил это изображение от подписчика, который обнаружил рендер на одном из форумов, посвященных российскому автобренду. Сообщается, что первоначальный фотоснимок сделали на закрытой презентации «АвтоВАЗ» для обладателей LADA Vesta, посвященному интерьеру новой LADA Vesta FL. Представители компании советовались с автомобилистами, получали отзывы о салоне модели и собирали мнения о параметрах, которые могут стать основой грядущего обновления машины.

Интересно, что представленный рендер является предварительной зарисовкой салона модернизированной «Весты», а ее конечный вариант перетерпит существенные перемены. В ходе модернизации инженеры «АвтоВАЗ» улучшат эргономику и качество. Переднюю панель и дверные карты подвергнут переработке, а также появится внушительный дисплей мультимедийного центра, пересмотренный климат-контроль и другое расположение кнопок на центральной консоли. Руль не изменился, но панель управления стала другой. В интерьере следует отметить большое количество хромированных акцентов.

Ранее появилась информация, что в конце 2019 года LADA Vesta обустроят японским вариатором Jatco JF015E. К этому времени инженеры компании выпустят LADA Vesta FL, на котором и появится новая трансмиссия.