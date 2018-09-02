Назван ТОП-3 премиальных седанов, не оправдавших ожидания

Специалисты назвали 3 главных модели седанов премиум-класса, которые можно смело назвать провальными. С кем-то злую шутку сыграла погоня за современным дизайном, а кто-то провалился в продажах из-за ненадежности конструкции.

Третье место среди провальных премиум-седанов заслуженно достается Cadillac Cimarron. Данной моделью General Motors рассчитывала ворваться в сегмент компактных «четырехдверок», однако на деле получился лишь громкий провал и серьезный удар по репутации бренда. Всему виной стал максимально бюджетный 90-сильный мотор, дешевая платформа, на которой собиралась новинка и отвратительная надежность этого авто. За серьезные деньги покупатели получали не представительский седан, а дешевенький простой автомобиль с шильдиком Cadillac.

Второе место забрал себе Maserati Biturbo. Легендарный итальянский бренд переживал свои не самые лучшие времена – в компании менялось руководство и новое правление решило заняться выпуском спортивного премиум-седана. В результате получился громкой конфуз, поскольку Biturbo не мог похвастаться ничем, кроме достойного дизайна: запчасти ненадежные, двигатель слабый, а салон – слишком тесный, что критично для представителей данного сегмента.

Первая позиция в ТОП-3 премиальных седанов, не оправдавших ожидания, достается Aston-Martin Lagonda. Тут даже можно ничего не расписывать – достаточно взглянуть на внешний вид «премиального» авто. Дизайн хотели сделать оригинальным, однако на выходе получилось нечто максимально экстравагантное – не зря ведь переднюю часть Lagonda часто сравнивают с какой-то уродливой рыбой. Из дополнительных недостатков эксперты выделяют слишком большое увлечение конструкторов автомобиля различной электроникой – её в седане так много, что работать корректно она зачастую отказывалась и постоянно выходила из строя.