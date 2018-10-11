Объявлена предварительная стоимость удлиненной Mazda CX-8

В середине декабря компания Mazda выведен на рынок Китая удлиненную версию кроссовера CX-8. Сегодня представители марки раскрыли предварительную стоимость китайской модификации внедорожника.

Отметим, что в середине октября в Китае запустили производство Mazda CX-8. Поскольку продажи стартуют только в середине месяца, компания объявила предварительные цены на модель.

В Китае Mazda CX-8 предложат по цене от 260 000 юаней, что в переводе составит 2,52 млн рублей. Полное оснащение кроссовера будет доступно за 340 000 юаней или 3,28 млн рублей. Примечательно, что изначально модель должны были предлагать только на родине, а теперь она появилась в Австралии и Китае.

Китайская Mazda CX-8 оказалась больше оригинала: длина – 4 955 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1 733 мм, расстояние между осями – 2 930 мм. Под капотом 2.5 Skyactiv-G с отдачей в 192 «лошади». В паре безальтернативная 6АКПП, однако клиенты могут выбрать между полным и передним приводом.