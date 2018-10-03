«АвтоВАЗ» может начать сборку ситикара Zetta второго поколения

В Тольятти состоялся международный форум «Город будущего», в рамках которого компания была показана концептуальная версия ситикара Zetta «СИТИ Модуль-2». Сборка данной модели может быть налажена на мощностях компании «АвтоВАЗ».

Zetta «СИТИ Модуль-2» представляет собой городскую машину для людей с ограниченными возможностями. Второе поколение модели выглядит более современным и оригинальным по сравнению с первой генерацией машины. Новинка получила стальной трубчатый каркас, облаченный в стеклопластиковые панели.

Ситикар Zetta является детищем специалистов из Тольятти и Зеленограда, которые совместными усилиями спроектировали машину. Известно, что автомобиль оснащается четырьмя электромоторами, по одному на каждое колесо. Вместе эти двигатели выдают производительность 98 л.с./200 Нм. Машина способна проехать без подзарядки 200 км.

На данный момент решается вопрос о производителе ситикара Zetta. Предполагается, что в его роли может выступить «АвтоВАЗ». По некоторым данным, новинка станет на конвейер не ранее 2021 года.